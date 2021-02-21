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Вакцина Pfizer на 89,4% запобігає передачі коронавірусу, - дослідження

Автор: Анастасія Рокитна

Вакцина компаній BioNTech і Pfizer на 89,4% запобігає передачі коронавірусу. Такі результати дослідження.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Видання пише, що це результат великого обсерваційного дослідження, проведеного спільно з Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю.

"Було виявлено, що вакцина на 89,4% ефективна в запобіганні інфекцій Sars-CoV-2. Для подальшого розвитку пандемії це повідомлення може бути вирішальним", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі після масової вакцинації ризик COVID-заражень знизився на 95,8%.

Нагадаємо, компанії Pfizer і BioNTech почали дослідження ефективності і безпеки своєї вакцини від коронавірусу нового типу для вагітних жінок у віці від 18 років.

Раніше в МОЗ повідомили, що Україна навряд чи отримає вакцину від COVID Pfizer на початку лютого. Тому першою вакциною, яку отримає України, буде препарат від британсько-шведської компанії AstraZeneca.

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