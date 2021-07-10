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Вакцина Pfizer стала доступной в центрах COVID-вакцинации

Автор: Наталья Скороход

Вакцина Pfizer стала доступной в центрах COVID-вакцинации в Украине. Первым городом, в котором прививали население этой вакциной, стал Чернигов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской городской больницы №2 Владислава Кухара в Facebook.

Кухар сообщил, что 10 июля прошел первый день вакцинации вакциной Pfizer в Чернигове.

"Сегодня Чернигов стал первым городом в Украине, в котором проводили прививки вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации", - сообщает медик.

По его словам, в Чернигове 686 человек вакцинировались вакциной Pfizer в торговом центре Hollywood и еще 420 человек получили прививки в ЦУМ Чернигова. А вот желающих получить вакцину CoronaVac в этот день оказалось не так уж много - всего 194 человека за день.

"По этой статистике мы видим, что жители нашего города больше доверяют вакцине Pfizer", - отметил Кухар.

11 июля вакцинация продолжится в Чернигове в пунктах массовой вакцинации. Они размещены в торговых центрах Чернигова - ЦУМ и Hollywood. Вакцинировать население будут вакциной Pfizer с 10:00 до 16:00.

На прошлых выходных центры массовой вакцинации Чернигова делали по 400 прививок в день вакциной CoronaVac.

Напомним, в Украине за день сделали 115 тысяч прививок от коронавируса. При этом полностью вакцинированы в Украине уже 60 840 человек.

Ранее сообщалось, что онкобольным украинцам желательно как можно быстрее пройти вакцинацию от COVID-19. Это связанно с тем, что ослабленному болезнью организму будет сложнее перенести коронавирус.

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Вакцинация