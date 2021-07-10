Вакцина Pfizer стала доступною в центрах COVID-вакцинації

Кухар повідомив, що 10 липня пройшов перший день вакцинації вакциною Pfizer в Чернігові.

"Сьогодні Чернігів став першим містом в Україні в якому проводили щеплення вакциною Pfizer в пунктах масової вакцинації", - повідомляє медик.

За його словами, в Чернігові 686 осіб вакцинувалися вакциною Pfizer в торговому центрі Hollywood і ще 420 осіб отримали щеплення в ЦУМ Чернігова. А ось бажаючих отримати вакцину CoronaVac в цей день виявилося не так вже й багато - всього 194 людини за день.

"За цією статистикою ми бачимо жителі нашого міста більше довіряють вакцині Pfizer", - зазначив Кухар.

11 липня вакцинація продовжиться в Чернігові в пунктах масової вакцинації. Вони розміщені в торгових центрах Чернігова - ЦУМ і Hollywood. Вакцинувати населення будуть вакциною Pfizer з 10:00 до 16:00.

На минулих вихідних центри масової вакцинації Чернігова робили по 400 щеплень на день вакциною CoronaVac.