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Вакцина Pfizer стала доступною в центрах COVID-вакцинації

Автор: Наталья Скороход

Вакцина Pfizer стала доступною в центрах covid-вакцинації в Україні. Першим містом, в якому прищеплювали населення цією вакциною, став Чернігів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської міської лікарні №2 Владислава Кухара у Facebook.

Кухар повідомив, що 10 липня пройшов перший день вакцинації вакциною Pfizer в Чернігові.

"Сьогодні Чернігів став першим містом в Україні в якому проводили щеплення вакциною Pfizer в пунктах масової вакцинації", - повідомляє медик.

За його словами, в Чернігові 686 осіб вакцинувалися вакциною Pfizer в торговому центрі Hollywood і ще 420 осіб отримали щеплення в ЦУМ Чернігова. А ось бажаючих отримати вакцину CoronaVac в цей день виявилося не так вже й багато - всього 194 людини за день.

"За цією статистикою ми бачимо жителі нашого міста більше довіряють вакцині Pfizer", - зазначив Кухар.

11 липня вакцинація продовжиться в Чернігові в пунктах масової вакцинації. Вони розміщені в торгових центрах Чернігова - ЦУМ і Hollywood. Вакцинувати населення будуть вакциною Pfizer з 10:00 до 16:00.

На минулих вихідних центри масової вакцинації Чернігова робили по 400 щеплень на день вакциною CoronaVac.

Нагадаємо, в Україні за день зробили 115 тисяч щеплень від коронавірусу. При цьому повністю вакциновані в Україні вже 60 840 осіб.

Раніше повідомлялося, що онкохворим українцям бажано якнайшвидше пройти вакцинацію від COVID-19. Це пов'язано з тим, що ослабленому хворобою організму буде складніше перенести коронавірус.

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Вакцинація