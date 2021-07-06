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К вакцинации от COVID в Украине привлекут студентов. ВОЗ уже начала тренинги

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Киев, Вторник 06 июля 2021 15:56
К вакцинации от COVID в Украине привлекут студентов. ВОЗ уже начала тренинги Фото: тренинги для украинских интернов (facebook.com/WHOUkraine)
Автор: РБК-Украина

К кампании по вакцинации от COVID в Украине намерены привлечь студентов-медиков и интернов. Это должно снизить нагрузку на медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского Бюро ВОЗ.

Сообщается, что ВОЗ начала тренинги для преподавателей медицинских университетов Украины, чтобы привлечь студентов 4-5 курсов и интернов к вакцинации от COVID-19 и снизить нагрузку на медицинских работников. Ожидается, что их привлечение поможет восполнить пробелы и удовлетворить ожидания по вакцинации целевых групп населения к концу 2021 года.

"В Украине, как и во всем мире, ситуация с поставками вакцин против COVID-19 постоянно меняется. Украинская система здравоохранения задействована на полную мощность. Поэтому врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов, которые будут вместе с ними делать прививки, по крайней мере, в крупных центрах вакцинации, чтобы у врачей было больше времени для выполнения своих основных функций, ведь другие болезни никуда не делись", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт добавил, что привлечение волонтеров и студентов - это стандартная процедура, применяемая в других странах.

"Но волонтеры без специального медицинского образования могут выполнять лишь ограниченные функции. Поэтому в Украине мы привлекаем студентов-медиков. Мы обучаем, как делать прививки от COVID-19 в высококачественный и безопасный способ, чтобы уменьшить вероятность программных ошибок", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения опубликовало ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации, в частности, объяснило, как записаться на прививку и где ее получить.

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