UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вакцинация от COVID. Еще 66 тысяч человек получили прививку: большинство - вторую дозу

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса более 66 тысяч человек. Из них большинство получили вторую прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 16 февраля в Украине 66 082 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 18 504 человека, вторую дозу - 28 948 человек, дополнительную дозу получили 606 человек, а бустерную - 18 024.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 631 689 человек.

Из них получили первую дозу - 15 631 687 человек, получили две дозы - 15 043 831 человек, дополнительную дозу - 25 353 человека, а бустерную - 617 082. Всего проведено 31 317 953 прививки.

Напомним, в Минцифры обратились к украинцам, которые не могли сгенерировать сертификат о выздоровлении от COVID и бустерной дозе.

Добавим, в Министерстве здравоохранения уточнили сроки введения бустерной дозы вакцины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныВакцина от коронавируса