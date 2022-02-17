Вакцинация от COVID. Еще 66 тысяч человек получили прививку: большинство - вторую дозу

Статистика за сутки

За вчера, 16 февраля в Украине 66 082 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 18 504 человека, вторую дозу - 28 948 человек, дополнительную дозу получили 606 человек, а бустерную - 18 024.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 631 689 человек.

Из них получили первую дозу - 15 631 687 человек, получили две дозы - 15 043 831 человек, дополнительную дозу - 25 353 человека, а бустерную - 617 082. Всего проведено 31 317 953 прививки.