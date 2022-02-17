Вакцинація від COVID. Ще 66 тисяч людей отримали щеплення: більшість - другу дозу

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу понад 66 тисяч людей. З них більшість отримали друге щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За вчора, 16 лютого в Україні 66 082 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 504 людини, другу дозу - 28 948 людей, додаткову дозу отримали 606 людей, а бустерну - 18 024.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 631 689 людей.
З них отримали першу дозу - 15 631 687 людей, отримали дві дози - 15 043 831 людина, додаткову дозу - 25 353 людини, а бустерну - 617 082. Загалом проведено 31 317 953 щеплення.
Нагадаємо, в Мінцифри звернулися до українців, які не могли згенерувати сертифікат про одужання від COVID та бустерну дозу.
Додамо, в Міністерстві охорони здоров'я уточнили терміни введення бустерної дози вакцини.