Вакцинация в Киеве: какие препараты доступны для прививки и для каких доз

Так, привиться первой дозой вакцины от COVID-19 можно такими препаратами:

CoronaVac/Sinovac Biotech;

Moderna (mRNA-1273).

Кроме этого, для повторной вакцинации доступны:

AstraZeneca;

CoronaVac/Sinovac Biotech;

Cominarty/Pfizer-BioNTech.

В ведомстве отмечают, что получить вторую дозу вакцины можно, обратившись к своему семейному врачу, в регистратуру учреждения или зарегистрироваться через систему Helsi.me.

В частности, в Киеве можно получить прививки в 22 центрах массовой вакцинации: в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, а также в 21 минивакцинальном центре в каждом районе, которые работают на выходных.

Также вакцинироваться можно в кабинетах прививок в медучреждениях здравоохранения первичного звена.

В КГГА добавляют, если вам отказали в ревакцинации препаратом, которым вас прививали первично, необходимо обратиться к руководителю заведения.

Если таким образом вопрос не удалось решить, то необходимо позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения: 044-278-41-91.