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Вакцинація в Києві: які препарати доступні для щеплення і для яких доз

Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 10 серпня у Києві вже зробили понад 1 млн щеплень від COVID-19. Для мешканців столиці наразі доступні декілька видів вакцин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Так, щепитися першою дозою вакцини від COVID-19 можна такими препаратами:

  • CoronaVac/Sinovac Biotech;
  • Moderna (mRNA-1273).

Крім цього, для повторної вакцинації доступні:

  • AstraZeneca;
  • CoronaVac/Sinovac Biotech;
  • Cominarty/Pfizer-BioNTech.

У відомстві зазначають, що отримати другу дозу вакцини можна, звернувшись до свого сімейного лікаря, у реєстратуру закладу або зареєструватися через систему Helsi.me.

Зокрема, у Києві можна отримати щеплення у 22 центрах масової вакцинації: у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також у 21 мінівакцинальному центрі у кожному районі, які працюють на вихідних.

Також вакцинуватися можна у кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.

У КМДА додають, якщо вам відмовили у ревакцинації препаратом, яким вас щепили первинно, необхідно звернутися до керівника закладу.

Якщо таким чином питання не вдалося вирішити, то необхідно зателефонувати на гарячу лінію Департаменту охорони здоров’я: 044-278-41-91.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" відкрився пункт вакцинації від коронавірусу, охочі можуть отримати щеплення вакцинами CoronoVac і Pfizer.

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