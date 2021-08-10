Вакцинація в Києві: які препарати доступні для щеплення і для яких доз

Так, щепитися першою дозою вакцини від COVID-19 можна такими препаратами:

CoronaVac/Sinovac Biotech;

Moderna (mRNA-1273).

Крім цього, для повторної вакцинації доступні:

AstraZeneca;

CoronaVac/Sinovac Biotech;

Cominarty/Pfizer-BioNTech.

У відомстві зазначають, що отримати другу дозу вакцини можна, звернувшись до свого сімейного лікаря, у реєстратуру закладу або зареєструватися через систему Helsi.me.

Зокрема, у Києві можна отримати щеплення у 22 центрах масової вакцинації: у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також у 21 мінівакцинальному центрі у кожному районі, які працюють на вихідних.

Також вакцинуватися можна у кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.

У КМДА додають, якщо вам відмовили у ревакцинації препаратом, яким вас щепили первинно, необхідно звернутися до керівника закладу.

Якщо таким чином питання не вдалося вирішити, то необхідно зателефонувати на гарячу лінію Департаменту охорони здоров’я: 044-278-41-91.