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Вакцинация от коронавируса: за сутки в Украине привили более 267 тысяч человек

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки сделали 267 401 прививку против коронавируса. В общем, за все время вакцинальной кампании, это количество в стране уже приближается к 20 миллионам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Прошли сутки

В частности, вчера одну дозу вакцины получили 150 663 человека, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 116 738.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 11 697 386 человек.

Из которых получили одну дозу вакцины - 11 697 384, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В общем количестве в Украине уже проведено 19 852 176 прививок.

В Минздраве добавляют, что 91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины против коронавируса.

Напомним, недавно Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна.

Отметим, медиков также планируют включить в список профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19.

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Министерство здравоохранения УкраиныКарантинВакцина от коронавируса