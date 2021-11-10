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Вакцинація від коронавірусу: за добу в Україні щепили понад 267 тисяч осіб

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу зроблено 267 401 щеплення проти коронавірусу. Загалом, за весь час вакцинальної кампанії, ця кількість в країні вже наближається до 20 мільйонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Минула доба

Зокрема, вчора одну дозу вакцини отримали 150 663 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 116 738.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 11 697 386 людей.

З яких отримали одну дозу вакцини - 11 697 384, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 8 154 792 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

У загальній кількості в Україні вже проведено 19 852 176 щеплень.

У МОЗ додають, що 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство охорони здоров'я України розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.

Зазначимо, медиків також планують включити до списку професій, для яких обов'язкова вакцинація від COVID-19.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинВакцина від коронавірусу