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Вакцинация Pfizer после одной или двух доз CoronaVac. Ученые оценили эффективность

Автор: Анастасия Рокитна

Смешанная схема вакцинации, когда первая доза была препаратом CoronaVac (Sinovac), а вторая - Comirnaty (Pfizer), эффективно нейтрализовала исходный "уханьский" штамм коронавируса. Также и все последующие штаммы коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на исследование на medRxiv

Исследование ученые из Таиланда показало, что смешанные схемы CoronaVac-Pfizer вызвали более высокий ответ антител и нейтрализующую их активность, чем две дозы CoronaVac.

Эффективность предотвращения COVID-19 с симптомами при этом, утверждают авторы, колебалась в пределах 65-83%.

Общая иммунная реакция антителами на схему CoronaVac-Pfizer была сопоставима с реакцией после двух доз Pfizer.

Напомним, Украина получила еще 159 тысяч доз вакцины CoronaVac в пределах COVAX.

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Вакцинация