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Вакцинація Pfizer після однієї або двох доз CoronaVac. Вчені оцінили ефективність

Автор: Анастасія Рокитна

Змішана схема вакцинації, коли перша доза була препаратом CoronaVac( Sinovac), а друга - Comirnaty (Pfizer), ефективно нейтралізувала вихідний "уханьський" штам коронавірусу. Також і всі наступні штами коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дослідження на medRxiv

Дослідження вчені з Таїланду показало, що змішані схеми CoronaVac-Pfizer викликали більш високу відповідь антитіл і нейтралізує їх активність, ніж дві дози CoronaVac.

Ефективність запобігання COVID-19 з симптомами при цьому, стверджують автори, коливалася в межах 65-83%.

Загальна імунна реакція антитілами на схему CoronaVac-Pfizer була порівнянна з реакцією після двох доз Pfizer.

Нагадаємо, Україна отримала ще 159 тисяч доз вакцини CoronaVac в межах COVAX.

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Вакцинація