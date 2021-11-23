Вакцинація Pfizer після однієї або двох доз CoronaVac. Вчені оцінили ефективність

Змішана схема вакцинації, коли перша доза була препаратом CoronaVac( Sinovac), а друга - Comirnaty (Pfizer), ефективно нейтралізувала вихідний "уханьський" штам коронавірусу. Також і всі наступні штами коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дослідження на medRxiv

Дослідження вчені з Таїланду показало, що змішані схеми CoronaVac-Pfizer викликали більш високу відповідь антитіл і нейтралізує їх активність, ніж дві дози CoronaVac.

Ефективність запобігання COVID-19 з симптомами при цьому, стверджують автори, коливалася в межах 65-83%.

Загальна імунна реакція антитілами на схему CoronaVac-Pfizer була порівнянна з реакцією після двох доз Pfizer.