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Вакцинация или ПЦР-тест: Кабмин рекомендует ограничить допуск чиновников к работе

Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров Украины в "желтой" зоне адаптивного карантина рекомендует ограничить допуск чиновников на работу в органах центральной исполнительной власти. В частности, допускать только после вакцинации от COVID-19 или при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кабинета министров Олега Немчинова на согласительном совете Верховной рады.

"С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Кабинета министров по новым правилам карантинных ограничений. Дельная идея, которую сегодня на правительственном совещании поддержал премьер-министр по центральным органам исполнительной власти и работникам, которым в желтой карантинной зоне будет рекомендован допуск на рабочее место при наличии вакцинации или ПЦР-теста", - отметил Немчинов.

Напомним, ранее стало известно, что вопрос о переводе Украины в "желтую" зону будет рассматриваться завтра, 21 сентября.

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Кабинет Министров УкраиныКарантинВакцинация