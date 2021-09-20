Вакцинація або ПЛР-тест: Кабмін рекомендує обмежити допуск чиновників до роботи

Кабінет міністрів України в "жовтій" зоні адаптивного карантину рекомендує обмежити допуск чиновників на роботу в органах центральної виконавчої влади. Зокрема, допускати тільки після вакцинації від COVID-19 або при наявності негативного ПЛР-тесту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова на погоджувальній раді Верховної ради.
"З сьогоднішнього дня набула чинності постанова Кабінету міністрів щодо нових правил карантинних обмежень. Слушна ідея, яку сьогодні на урядовій нараді підтримав прем'єр-міністр щодо центральних органів виконавчої влади та працівників, яким у жовтій карантинній зоні буде рекомендований допуск на робоче місце за наявності вакцинації або ПЛР-тесту", - зазначив Немчінов.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що питання про переведення України до "жовтої" зони розглядатиметься завтра, 21 вересня.