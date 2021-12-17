Вакцинация в Украине: дополнительную прививку от COVID за сутки получили 14 человек

Статистика за сутки

Вчера, 16 декабря от коронавируса было вакцинировано 132 991 человек. Из них первую дозу вакцины получило 43 939 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 312 996 человек. Из которых получили первую дозу вакцины - 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 824 666 человек.

В общем количестве в стране проведено 27 137 674 прививки.

Таким образом, уже 46,1% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19, а 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации.