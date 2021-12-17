Вакцинація в Україні: додаткове щеплення від COVID за добу отримали 14 людей

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу понад 130 тисяч людей. З яких 14 - отримали додаткове щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Вчора, 16 грудня від коронавірусу було вакциновано 132 991 людина. З них першу дозу вакцини отримало 43 939 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 89 038 людей, додаткову дозу отримали 14 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 312 996 людей. З яких отримали першу дозу вакцини - 14 312 994 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 824 666 людей.
У загальній кількості в країні проведено 27 137 674 щеплення.
Таким чином, вже 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації.
Зазначимо, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні третє щеплення від COVID може стати обов'язковим. Однак фінальне рішення може бути прийнято в січні 2022 року.
Нагадаємо, вчора вакциновані від коронавірусу українці почали отримувати тисячу гривень на свої карти "єПідтримка".
Додамо, РБК-Україна раніше публікувало інструкцію подачі заявки на отримання 1000 гривень за вакцинацію.