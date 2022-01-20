Вакцинация в Украине: еще 74 тысячи человек привили от COVID, из них почти 15 - бустером

Статистика за сутки

За вчера, 19 января в Украине 74 759 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую дозу - 32 338 человек, дополнительную дозу - 518 человек, а бустерную - 14 927.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 080 101 человек.

В частности, получили первую дозу - 15 080 099 людей, получивших две дозы - 14 375 825 человек, дополнительную дозу - 11 205 человек, а бустерную - 46 105 человек.

В общем количестве в стране уже проведено 29 613 234 прививки.