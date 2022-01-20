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Вакцинация в Украине: еще 74 тысячи человек привили от COVID, из них почти 15 - бустером

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 74 тысячи человек. Из которых почти 15 тысяч - получили бустерную дозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 19 января в Украине 74 759 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую дозу - 32 338 человек, дополнительную дозу - 518 человек, а бустерную - 14 927.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 080 101 человек.

В частности, получили первую дозу - 15 080 099 людей, получивших две дозы - 14 375 825 человек, дополнительную дозу - 11 205 человек, а бустерную - 46 105 человек.

В общем количестве в стране уже проведено 29 613 234 прививки.

Напомним, правительство сократило срок действия COVID-сертификатов после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

Добавим, в Украине изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19.

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Вакцина от коронавируса