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Вакцинація в Україні: ще 74 тисячі людей щепили від COVID, з них майже 15 - бустером

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу 74 тисячі людей. З яких майже 15 тисяч - отримали бустерну дозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 19 січня в Україні 74 759 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 976 людей, другу дозу - 32 338 людей, додаткову дозу - 518 людей, а бустерну - 14 927.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 080 101 людина.

Зокрема, отримали першу дозу - 15 080 099 людей, отримали дві дози - 14 375 825 людей, додаткову дозу - 11 205 людей, а бустерну - 46 105 людей.

У загальній кількості в країні вже проведено 29 613 234 щеплення.

Нагадаємо, уряд скоротив строк дії COVID-сертифікатів після двох доз вакцини з 365 до 270 днів.

Додамо, в Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19.

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Вакцина від коронавірусу