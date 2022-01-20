Вакцинація в Україні: ще 74 тисячі людей щепили від COVID, з них майже 15 - бустером

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу 74 тисячі людей. З яких майже 15 тисяч - отримали бустерну дозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
За вчора, 19 січня в Україні 74 759 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 976 людей, другу дозу - 32 338 людей, додаткову дозу - 518 людей, а бустерну - 14 927.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 080 101 людина.
Зокрема, отримали першу дозу - 15 080 099 людей, отримали дві дози - 14 375 825 людей, додаткову дозу - 11 205 людей, а бустерну - 46 105 людей.
У загальній кількості в країні вже проведено 29 613 234 щеплення.
Нагадаємо, уряд скоротив строк дії COVID-сертифікатів після двох доз вакцини з 365 до 270 днів.
Додамо, в Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19.