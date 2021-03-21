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Вакцинация в Украине: прививки получили еще около 4 тысяч человек

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине за минувшие сутки совершили почти 4 тысячи прививок от коронавируса. Общее количество людей, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, достигло 108 309.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По информации Минздрава, вчера мобильные бригады по Украине сделали еще 3 968 первых прививок от коронавируса. Вакцинация проводится препаратом Covishield.

Количество людей, которые уже получили обе дозы вакцины, как и вчера, составляет 1.

Больше всего прививок вчера сделали в Киевской области (550) и Киеве (270). Наименьшее количество людей вчера привили от коронавируса в Винницкой (40) и Одесской (30) областях.

Отметим, в пятницу от коронавируса были вакцинированы более 11 тысяч украинцев. Наибольшее количество прививок от коронавируса за сутки сделали в Киеве, а лидером по темпам вакцинации была Донецкая область.

Напомним, в Минздраве пообещали ускорить темпы вакцинации от коронавируса в Украине. Анонсировали увеличение количества мобильных бригад, которые проводят прививку украинцев.

Кроме того, вчера в Украине начали вакцинировать военных за пределами зоны проведения ООС. Прививки делали военнослужащим из оперативно-тактических группирований "Север" и "Восток".

Добавим, украинское правительство готово компенсировать гражданам случаи побочного действия после вакцинации от коронавируса. Для этого в государстве создадут соответствующий фонд.

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Новости Украины Министерство здравоохранения Украинывакцинациявакцина от коронавирусаКоронавирус
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