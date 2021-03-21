Вакцинация в Украине: прививки получили еще около 4 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки совершили почти 4 тысячи прививок от коронавируса. Общее количество людей, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, достигло 108 309.
По информации Минздрава, вчера мобильные бригады по Украине сделали еще 3 968 первых прививок от коронавируса. Вакцинация проводится препаратом Covishield.
Количество людей, которые уже получили обе дозы вакцины, как и вчера, составляет 1.
Больше всего прививок вчера сделали в Киевской области (550) и Киеве (270). Наименьшее количество людей вчера привили от коронавируса в Винницкой (40) и Одесской (30) областях.
Отметим, в пятницу от коронавируса были вакцинированы более 11 тысяч украинцев. Наибольшее количество прививок от коронавируса за сутки сделали в Киеве, а лидером по темпам вакцинации была Донецкая область.
Напомним, в Минздраве пообещали ускорить темпы вакцинации от коронавируса в Украине. Анонсировали увеличение количества мобильных бригад, которые проводят прививку украинцев.
Кроме того, вчера в Украине начали вакцинировать военных за пределами зоны проведения ООС. Прививки делали военнослужащим из оперативно-тактических группирований "Север" и "Восток".
Добавим, украинское правительство готово компенсировать гражданам случаи побочного действия после вакцинации от коронавируса. Для этого в государстве создадут соответствующий фонд.