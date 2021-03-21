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Вакцинація в Україні: щеплення отримали ще близько 4 тисяч людей

Автор: Дмитро Левицький

В Україні за минулу добу зробили майже 4 тисячі щеплень від коронавірусу. Загальна кількість людей, які отримали бодай одну дозу вакцини від коронавірусу, сягнула 108 309.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

За інформацією МОЗ, вчора мобільні бригади по Україні зробили ще 3 968 перших щеплень від коронавірусу. Вакцинація проводиться препаратом Covishield.

Кількість людей, які отримали вже обидві дози вакцини, як і вчора становить 1.

Найбільше щеплень вчора зробили у Київській області (550) та Києві (270). Найменшу кількість людей вчора прищепили від коронавірусу у Вінницькій (40) та Одеській (30) областях.

Зазначимо, у п'ятницю від коронавірусу було вакциновано понад 11 тисяч українців. Найбільшу кількість щеплень від коронавірусу за добу зробили в Києві, а лідером за темпами вакцинації була Донецька область.

Нагадаємо, у МОЗ пообіцяли прискорити темпи вакцинації від коронавірусу в Україні. Анонсували збільшення кількості мобільних бригад, які проводять щеплення українців.

Крім того, вчора в Україні почали вакцинувати військових за межами зони проведення ООС. Щеплення робили військовослужбовцям з оперативно-тактичних угрупувань "Північ" та "Схід".

Додамо, український уряд готовий компенсувати громадянам випадки побічної дії після вакцинації від коронавірусу. Для цього в державі створять відповідний фонд.

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