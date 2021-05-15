Вакцинация второй дозой: за сутки прививки получили еще 5 тысяч украинцев
В Украине набирает обороты вакцинация второй дозой. За минувшие сутки сделали 5303 прививок.
Всего 23 638 человек привито против COVID-19 за сутки. Ситуация по регионам:
- Киев - 1 652 прививки;
- Винницкая область - 894 прививки;
- Волынская область - 742 прививки;
- Днепропетровская область - 1 817 прививок;
- Донецкая область - 1 174 прививки;
- Житомирская область - 926 прививок;
- Закарпатская - 1 085 прививок;
- Запорожская область - 1 021 прививка;
- Ивано-Франковская область - 1 378 прививок;
- Киевская область - 678 прививок;
- Кировоградская область - 488 прививок;
- Луганская область - 593 прививки;
- Львовская область - 2 026 прививок;
- Николаевская область - 617 прививок;
- Одесская область - 1 364 прививки;
- Полтавская область - 1 512 прививок;
- Ровенская область - 874 прививки;
- Сумская область - 339 прививок;
- Тернопольская область - 688 прививок;
- Харьковская область - 620 прививок;
- Херсонская область - 511 прививок;
- Хмельницкая область - 1 038 прививок;
- Черкасская область - 417 прививок;
- Черновицкая область - 590 прививок;
- Черниговская область - 594 прививки.
Всего с начала вакцинации в Украине 936 499 человек получили прививки, из них 13 661 человек завершил вакцинацию (получил две дозы).