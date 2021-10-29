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Вакцинация после выздоровления от COVID: когда можно делать прививку

Автор: Мария Кучерявец

Людям, которые переболели коронавирусом, также рекомендуют делать COVID-прививка. Однако вакцинироваться можно через три месяца после выздоровления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

По информации ведомства, прививаться после течения COVID-19 можно и раньше, однако не менее чем через 28 дней с первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза.

Если же человек заболел коронавирусом, но уже успел получить первую дозу вакцины, вторая может быть введена согласно интервалу между дозами, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или подтверждения COVID-19.

Напомним, в Минздраве также рассказали, какие существуют противопоказания к COVID-вакцинации и что об этом нужно знать.

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Вакцина от коронавирусаМинистерство здравоохранения Украины