Вакцинація після одужання від COVID: коли можна робити щеплення

Людям, які перехворіли на коронавірус, також рекомендують робити COVID-щеплення. Однак вакцинуватися можна через три місяці після одужання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
За інформацією відомства, щепитися після перебігу COVID-19 можна й раніше, однак не менш ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу.
Якщо ж людина захворіла на коронавірус, але вже встигла отримати першу дозу вакцини, друга може бути введена відповідно до інтервалу між дозами, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або чи підтвердження COVID-19.
Нагадаємо, у МОЗ також розповіли, які існують протипоказання до COVID-вакцинації та що про це потрібно знати.