На вакцинацию в Одессе теперь можно записаться онлайн: как это сделать

Одесские пункты массовой вакцинации от коронавируса подключили к сервису Helsi.me. Это означает, что теперь все одесситы могут записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди.
Об этом сообщает сервис Helsi.me в Telegram.
"Теперь все одесситы могут записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди под солнцем или дождем!"- говорится в сообщении.
Отмечается, что все данные о вакцинации и международное свидетельство о вакцинации будут доступны в бесплатном приложении Helsi. Его скачать можно в AppStore (https://apple.co/2JgAcjU) и Google Play (https://bit.ly/3fNe5gW).
Отметим, в Одессе работает четыре центра вакцинации от коронавируса. Их адреса и время работы можно узнать по ссылке.