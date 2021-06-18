На вакцинацію в Одесі тепер можна записатись онлайн: як це зробити

Одеські пункти масової вакцинації від коронавірусу підключили до сервісу Helsi.me. Це означає, що тепер всі одесити можуть записатись на щеплення на зручний час та не витрачати час на черги.
Про це повідомляє сервіс Helsi.me в Telegram.
"Тепер всі одесити можуть записатись на щеплення на зручний час та не витрачати час на черги під сонцем або дощем!" - йдеться в повыдомленны.
Зазначається, що всі дані про вакцинацію та міжнародне свідоцтво про вакцинацію будуть доступні у безкоштовному додатку Helsi. Його завантажити можна у AppStore (https://apple.co/2JgAcjU) та Google Play (https://bit.ly/3fNe5gW).
Зазначимо, в Одесі працює чотири центри вакцинації від коронавірусу. Їхні адреси та час роботи можна дізнатися за посиланням.