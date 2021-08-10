UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вакцинацию в Украине надо ускорить вдвое, чтобы до конца года прививать 70% населения, - KSE

Автор: Инна Собора

В Украине продолжают наращивать темпы вакцинации. Однако этого недостаточно, чтобы выйти на показатель у 70% вакцинированного взрослого населения к концу 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр экономики здравоохранения KSE.

Темпы вакцинации в Украине превосходят среднемировые и европейские показатели на 1,4% вакцинированного населения за неделю.

"Но этого недостаточно, уже сейчас необходимо ее ускорить в 2 раза, чтобы выйти на показатель в 70% вакцинированного взрослого населения до конца 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине рассматривают возможность сокращения срока между первой и второй дозой вакцины от коронавируса.

В начале августа глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что до конца лета Украина сделает еще минимум 4,5 млн прививок.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинация