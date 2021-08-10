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Вакцинацію в Україні треба прискорити вдвічі, щоб до кінця року щепити 70% населення, - KSE

Автор: Инна Собора

В Україні продовжують нарощувати темпи вакцинації. Однак цього недостатньо, щоб вийти на показник у 70% вакцинованого дорослого населення до кінця 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр економіки охорони здоров’я KSE.

Темпи вакцинації в Україні перевершують середньосвітові та європейські показники на 1,4% вакцинованого населення за тиждень.

"Але цього недостатньо, вже зараз необхідно її прискорити у 2 рази, щоб вийти на показник у 70% вакцинованого дорослого населення до кінця 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Україні розглядають можливість скорочення терміну між першою та другою дозою вакцини від коронавірусу.

На початку серпня глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що до кінця літа Україна зробить ще мінімум 4,5 млн щеплень.

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КоронавірусВакцинація