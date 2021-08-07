Невакцинированные чаще умирают от штамма "Дельта", - Минздрав

"Чаще всего высокие уровни смертности при инфицировании "Дельтой" наблюдались именно среди невакцинированного населения. В тех странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности не отличались от, например, штамма "Альфа",- сказал он.

По его словам, человек, который инфицирован штаммом "Дельта", гораздо заразнее и у него большее количество вирусных долек находится в верхних дыхательных путях, и эта болезнь тяжелее протекает у человека.

Кузин отметил, что эффективность вакцины в случае инфицирования "Дельтой" снижается на 10%.

"Так. Но все равно защита есть. И сейчас те страны, где регистрируется вспышка "Дельты", они показывают, что подавляющие проценты смертности, подавляющие проценты тяжелого течения (это почти 98-99%), то это среди невакцинированного населения",- добавил главный санврач.