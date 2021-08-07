Невакциновані частіше помирають від штаму "Дельта", - МОЗ

Смертність при зараженні коронавірусом "Дельта" найчастіше спостерігається серед невакцинованих. Зокрема, новий штам частіше призводить до госпіталізацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в інтерв’ю "Радіо Свобода".
"Найчастіше високі рівні смертності при інфікуванні "Дельтою" спостерігалися саме серед невакцинованого населення. У тих країнах, де переважна більшість населення була вакцинована, цифри смертності не відрізнялися від, наприклад, штаму "Альфа",- сказав він.
За його словами, людина, яка інфікована штамом "Дельта", набагато заразніша і в неї більша кількість вірусних часточок знаходиться у верхніх дихальних шляхах, і ця хвороба важче протікає у людини.
Кузін зазначив, що ефективність вакцини у випадку інфікування "Дельтою" знижується на 10%.
"Так. Але все одно захист є. І зараз ті країни, де реєструється спалах "Дельти", вони показують, що переважні відсотки смертності, переважні відсотки важкого перебігу (це майже 98-99%), то це серед невакцинованого населення",- додав головний санлікар.
Нагадаємо, у Вінницькій області підтвердили 25 випадків інфікування "Дельта"-штамом.
Додамо, що раніше у Тернопільській області підтвердили випадки зараження цим штамом, понад 50 інфікувань.