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Вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Европу: ЕС не признает Covishield

Автор: Наталья Скороход

У индийцев, получивших прививки вакциной AstraZeneca, выпущенной Институтом сыворотки Индии, возникают проблемы с поездками в Евросоюз. Об этом сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла.

Об этом сообщает Reuters.

Институте сыворотки Индии. Там признают вакцину

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ВОЗ внесла Covishield и вакцины Sinopharm и Sinovac в список для использования в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, известной как Covishield еще в апреле. Это произошло из-за сильной вспышки коронавируса в этой стране. Поэтому правительство Индии заявило, что не будет отправлять индийскую вакцину в другие страны, пока не вакцинируют все свое население.

Ранее сообщалось, что в марте компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса на Vaxzevria. В этот период несколько стран заявили о том, что вакцина вызывает тромбоз.

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Вакцина