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Вакцинованих індійською вакциною AstraZeneca не пускають до Європи: ЄС не визнає Covishield

Автор: Наталья Скороход

У індійців, які отримали щеплення вакциною AstraZeneca, випущеної Інститутом сироватки Індії, виникають проблеми з поїздками до Євросоюзу. Про це повідомив генеральний директор Інституту сироватки Індії Адар Пунавалла.

Про це повідомляє Reuters.

Інституті сироватки Індії. Там визнають вакцину

В

ВООЗ внесла Covishield і вакцини Sinopharm і Sinovac в список для використання в надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, що Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca, відомої як Covishield ще в квітні. Це сталося через сильний спалах коронавірусу в цій країні. Тому Уряд Індії заявив, що не буде відправляти індійську вакцину в інші країни, поки не вакцинують все своє населення.

Раніше повідомлялося, що в березні компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу на Vaxzevria. У цей період кілька країн заявили про те, що вакцина викликає тромбоз.

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Вакцина