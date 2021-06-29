Вакцинованих індійською вакциною AstraZeneca не пускають до Європи: ЄС не визнає Covishield

У індійців, які отримали щеплення вакциною AstraZeneca, випущеної Інститутом сироватки Індії, виникають проблеми з поїздками до Євросоюзу. Про це повідомив генеральний директор Інституту сироватки Індії Адар Пунавалла.
Про це повідомляє Reuters.
Інституті сироватки Індії. Там визнають вакцину
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ВООЗ внесла Covishield і вакцини Sinopharm і Sinovac в список для використання в надзвичайних ситуаціях.
Нагадаємо, що Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca, відомої як Covishield ще в квітні. Це сталося через сильний спалах коронавірусу в цій країні. Тому Уряд Індії заявив, що не буде відправляти індійську вакцину в інші країни, поки не вакцинують все своє населення.
Раніше повідомлялося, що в березні компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу на Vaxzevria. У цей період кілька країн заявили про те, що вакцина викликає тромбоз.