"Вакцинировать мир до конца 2022 года": Британия готова пожертвовать 100 миллионов доз

Великобритания готова пожертвовать по меньшей мере 100 миллионов избыточных доз вакцин от коронавируса тем странам, которые в этом нуждаются. На такой шаг Лондон может пойти из-за успеха программы по вакцинации в стране.
Об этом заявил премьер-министр Украины Борис Джонсон в Twitter.
"Успех нашей программы по вакцинации означает, что мы можем пожертвовать по меньшей мере 100 миллионов избыточных доз тем, кто в них нуждается", - заявил Джонсон.
Он выразил надежду, что лидеры других стран "Большой семерки" (G7) дадут подобные обещания, "чтобы вместе мы могли вакцинировать мир до конца следующего года".
Сегодня в Британии стартует первый за два года очный саммит " Большой семерки". Он пройдет с 11 по 13 июня в Корнуолле на юго-западе страны.
Ожидается, что лидеры стран "Большой семерки" объявят о поставках вакцин от коронавируса в страны с низкими доходами. Речь идет о поставках 1 млрд доз вакцин в 2022 году.
Таким образом политики хотят помочь провести вакцинацию 80% взрослого населения во всем мире.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров стран G7 провести вакцинацию всего населения в мире до конца 2022 года. По его словам, борьба с коронавирусом является одной из главных задач послевоенной эпохи.
Представитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард заявлял, что в июне и июле глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин от коронавируса. По его словам, это ставит под угрозу цель этого механизма.