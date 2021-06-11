"Вакцинувати світ до кінця 2022 року": Британія готова пожертвувати 100 мільйонів доз

Велика Британія готова пожертвувати щонайменше 100 мільйонів надлишкових доз вакцин від коронавірусу тим країнам, які цього потребують. На такий крок Лондон може піти через успіх програми з вакцинації у країні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Борис Джонсон у Twitter .

Він висловив сподівання, що лідери інших країн "Великої сімки" (G7) дадуть подібні обіцянки, "щоб разом ми могли вакцинувати світ до кінця наступного року".

"Успіх нашої програми з вакцинації означає, що ми можемо пожертвувати щонайменше 100 мільйонів надлишкових доз тим, хто їх потребує", - заявив Джонсон.

Сьогодні в Британії стартує перший за два роки очний саміт "Великої сімки". Він пройде з 11 по 13 червня в Корнуоллі на південному заході країни.

Очікується, що лідери країн "Великої сімки" оголосять про постачання вакцин від коронавірусу в країни з низькими доходами. Йдеться про постачання 1 млрд доз вакцин у 2022 році.

Таким чином політики хочуть допомогти провести вакцинацію 80% дорослого населення в усьому світі.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав лідерів країн G7 провести вакцинацію всього населення в світі до кінця 2022 року. За його словами, боротьба з коронавірусом є одним з головних завдань післявоєнної епохи.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Брюс Ейлвард заявляв, що в червні і липні глобальний механізм COVAX отримає недостатню кількість вакцин від коронавірусу. За його словами, це ставить під загрозу мету цього механізму.