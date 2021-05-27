Вакцину Johnson & Johnson хотят производить в Индии

Компания Biological E предложила к декабрю Институту сыворотки Индии произвести около 30 миллионов доз своей вакцины Johnson & Johnson исключительно для индийского рынка. Она попросила финансовую поддержку у правительства. Сейчас вакцина-кандидат находится на 1/2 стадии клинических испытаний.

Согласно источникам, перспективы экспорта вакцины J&J из США в другие страны в ближайшем будущем ограничены. Министерству иностранных дел и Департаменту биотехнологии было поручено работать над обеспечением безопасности части вакцины J&J, которая будет производиться BE для индийского рынка.

На виртуальном саммите в марте главы стран-участниц "четверки" - США, Индии, Японии и Австралии - решили запустить вакцину.

Согласно соглашению, вакцины против коронавируса будут производиться в Индии для Индо-Тихоокеанского региона при финансовой поддержке США и Японии, а Австралия внесет свой вклад в логистические аспекты.

Компания Biological E, вероятно, начнет "дорабатывать и заканчивать" вакцину J&J в июле-августе, а производство вакцины ожидается в конце года.

Корпорация финансирования развития США поддерживает BE в создании трех дополнительных линий наполнения и финишной обработки исключительно для вакцины J&J, и они планируют произвести около 1 миллиарда доз к концу 2022 года.