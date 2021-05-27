Вакцину Johnson & Johnson хочуть виробляти в Індії

Компанія Biological E запропонувала до грудня Інституту сироватки Індії виробити близько 30 мільйонів доз своєї вакцини Johnson & Johnson виключно для індійського ринку. Вона попросила фінансову підтримку у уряду. Зараз вакцина-кандидат знаходиться на 1/2 стадії клінічних випробувань.

Згідно з джерелами, перспективи експорту вакцини J&J з США в інші країни в найближчому майбутньому обмежені. Міністерству закордонних справ та Департаменту біотехнології було доручено працювати над забезпеченням безпеки частини вакцини J&J, яка буде вироблятися BE для індійського ринку.

На віртуальному саміті в березні глави країн-учасниць "четвірки" - США, Індії, Японії та Австралії - вирішили запустити вакцину.

Згідно з угодою, вакцини проти коронавірусу будуть вироблятися в Індії для Індо-Тихоокеанського регіону за фінансової підтримки США і Японії, а Австралія внесе свій внесок у логістичні аспекти.

Компанія Biological E, ймовірно, почне "доопрацьовувати і закінчувати" вакцину J&J в липні-серпні, а виробництво вакцини очікується в кінці року.

Корпорація фінансування розвитку США підтримує BE у створенні трьох додаткових ліній наповнення і фінішної обробки виключно для вакцини J&J, і вони планують виробити близько 1 мільярда доз до кінця 2022 року.