Вакцину Johnson & Johnson хочуть виробляти в Індії. Її хочуть використовувати для внутрішнього ринку, оскільки число нових випадків COVID-19 в Індії постійно зростає.
Про це повідомляє Тһе Print.
Компанія Biological E запропонувала до грудня Інституту сироватки Індії виробити близько 30 мільйонів доз своєї вакцини Johnson & Johnson виключно для індійського ринку. Вона попросила фінансову підтримку у уряду. Зараз вакцина-кандидат знаходиться на 1/2 стадії клінічних випробувань.
Згідно з джерелами, перспективи експорту вакцини J&J з США в інші країни в найближчому майбутньому обмежені. Міністерству закордонних справ та Департаменту біотехнології було доручено працювати над забезпеченням безпеки частини вакцини J&J, яка буде вироблятися BE для індійського ринку.
На віртуальному саміті в березні глави країн-учасниць "четвірки" - США, Індії, Японії та Австралії - вирішили запустити вакцину.
Згідно з угодою, вакцини проти коронавірусу будуть вироблятися в Індії для Індо-Тихоокеанського регіону за фінансової підтримки США і Японії, а Австралія внесе свій внесок у логістичні аспекти.
Компанія Biological E, ймовірно, почне "доопрацьовувати і закінчувати" вакцину J&J в липні-серпні, а виробництво вакцини очікується в кінці року.
Корпорація фінансування розвитку США підтримує BE у створенні трьох додаткових ліній наповнення і фінішної обробки виключно для вакцини J&J, і вони планують виробити близько 1 мільярда доз до кінця 2022 року.
Нагадаємо, США обіцяли поділитися своїми вакцинами. Вакцину АstraZeneca, вироблену в США, відправлять в бідні країни.
Раніше повідомлялося, що Бельгія призупинила використання вакцини Johnson & Johnson для людей до 21 року.. Там від важких наслідків після вакцинації померла жінка.