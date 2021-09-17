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Вакцину от коронавируса AstraZeneca начали производить в России

Автор: Александр Мороз

В Российской Федерации началось производство вакцины от коронавируса AstraZeneca. Ее производят на мощностях фармацевтической компании "Р-Фарм".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"В России уже производятся иностранные вакцины. На "Р-Фарм" (вакцина производства, - ред.) AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", - заявил первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков.

Отметим, Украина получала вакцину AstraZeneca индийского и южнокорейского производства.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. По его словам, украинская сторона до конца года будет понимать, как наладить производство.

В то же время украинская фармацевтическое предприятие "Лекхим" намерено запустить производство вакцины CoronaVac в Харькове в 2022 году.

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Российская ФедерацияВакцинаAstraZeneca