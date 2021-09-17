Вакцину від коронавірусу AstraZeneca почали виробляти в Росії

У Російській Федерації почалося виробництво вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Її виробляють на потужностях фармацевтичної компанії "Р-Фарм".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"У Росії вже виробляються іноземні вакцини. На "Р-Фарм" (вакцина виробництва, - ред.) AstraZeneca виробляється цілком собі під експортні контракти", - заявив перший заступник міністра промисловості і торгівлі Росії Василь Осьмаков.
Зазначимо, Україна отримувала вакцину AstraZeneca індійського і південнокорейського виробництва.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна веде переговори з виробництва мРНК-вакцин від коронавірусу. За його словами, українська сторона до кінця року буде розуміти, як налагодити виробництво.
Водночас українське фармацевтичне підприємство "Лекхім" має намір запустити виробництво вакцини CoronaVac у Харкові в 2022 році.