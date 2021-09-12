В Великобритании решают вопрос о вакцинации детей в школах

По информации издания, вакцинация детей от 12 до 15 лет в школах Великобритании, может быть объявлено уже со следующей недели, 22 сентября.

Правительство готово развернуть программу вакцинации в школах как только будет сделан вывод по результатам обзора, проведенного главными медицинскими специалистами (ОКУ) Соединенного королевства. И

Отмечается что в Великобритании порядка 200 тысяч детей в возрасте от 12 до 15 лет уже могут вакцинироваться от коронавируса. Это возможно в тех случаях, если они уязвимы к вирусу или живут со взрослыми из группы риска. Сейчас с этими семьями связывается Национальная служба здравоохранения.