UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Великобритании решают вопрос о вакцинации детей в школах

Автор: Наталья Скороход

В Великобритании решают вопрос о возможной вакцинации от коронавируса детей в школах страны. Предполагается, что вакцинировать будут подростков от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Observer.

По информации издания, вакцинация детей от 12 до 15 лет в школах Великобритании, может быть объявлено уже со следующей недели, 22 сентября.

Правительство готово развернуть программу вакцинации в школах как только будет сделан вывод по результатам обзора, проведенного главными медицинскими специалистами (ОКУ) Соединенного королевства. И

Отмечается что в Великобритании порядка 200 тысяч детей в возрасте от 12 до 15 лет уже могут вакцинироваться от коронавируса. Это возможно в тех случаях, если они уязвимы к вирусу или живут со взрослыми из группы риска. Сейчас с этими семьями связывается Национальная служба здравоохранения.

Напомним, что в Великобритании могут отменить некоторые ограничения, связанные с коронавирусом. Страна ждет плана действий от правительства, который объявят на следующей неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинация