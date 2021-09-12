У Великобританії вирішують питання про вакцинацію дітей у школах

За інформацією видання, вакцинація дітей від 12 до 15 років в школах Великобританії, може бути оголошено вже з наступного тижня, 22 вересня.

Уряд готовий розгорнути програму вакцинації в школах як тільки буде зроблено висновок за результатами огляду, проведеного головними медичними фахівцями (ОКР) Сполученого Королівства. Джерело

Відзначається що у Великобританії близько 200 тисяч дітей у віці від 12 до 15 років вже можуть вакцинуватися від коронавірусу. Це можливо в тих випадках, якщо вони вразливі до вірусу або живуть з дорослими з групи ризику. Зараз з цими сім'ями зв'язується Національна служба охорони здоров'я.