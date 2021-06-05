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Великобритания ускоряет вакцинацию от COVID-19: не терпится снять ограничения

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Великобритания, Суббота 05 июня 2021 07:00
Великобритания ускоряет вакцинацию от COVID-19: не терпится снять ограничения Фото: вакцинацию от COVID ускорят в Великобритании (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Великобритании решили ускорить вакцинацию от коронавируса. Это нужно для того, чтоб как можно быстрее побороть все варианты вируса и снять карантинные ограничения.

Об этом сообщает Telegraph.

В Великобритании правительство надеется как можно быстрее победить коронавирус и снять все ограничения. Для этого молодежи в возрасте 25 лет со следующей недели начнут делать прививки.

"Людям старше 25 лет будут предложены первые дозы со следующей недели, поскольку правительство надеется победить варианты вируса", - говорится в сообщении.

Кроме того, решили сократить сроки между введением первой и второй дозы вакцины.

Теперь люди старше 40 лет будут получать вторую дозу в течение восьми недель после первой дозы, а не 12, как было раньше.

Напомним, что в Великобритании уже вакцинировали половину взрослого населения страны. Также три четверти взрослых получили одну дозу вакцины.

Ранее сообщалось, что в Великобритании хотят быстрее снять карантинные ограничения. Однако такое решение может быть принято только после тщательной оценки всех данных о распространении вируса в стране.

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