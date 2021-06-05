Великобритания ускоряет вакцинацию от COVID-19: не терпится снять ограничения

В Великобритании решили ускорить вакцинацию от коронавируса . Это нужно для того, чтоб как можно быстрее побороть все варианты вируса и снять карантинные ограничения.

В Великобритании правительство надеется как можно быстрее победить коронавирус и снять все ограничения. Для этого молодежи в возрасте 25 лет со следующей недели начнут делать прививки.

"Людям старше 25 лет будут предложены первые дозы со следующей недели, поскольку правительство надеется победить варианты вируса", - говорится в сообщении.

Кроме того, решили сократить сроки между введением первой и второй дозы вакцины.