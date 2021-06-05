Великобритания ускоряет вакцинацию от COVID-19: не терпится снять ограничения
В Великобритании решили ускорить вакцинацию от коронавируса. Это нужно для того, чтоб как можно быстрее побороть все варианты вируса и снять карантинные ограничения.
Об этом сообщает Telegraph.
В Великобритании правительство надеется как можно быстрее победить коронавирус и снять все ограничения. Для этого молодежи в возрасте 25 лет со следующей недели начнут делать прививки.
"Людям старше 25 лет будут предложены первые дозы со следующей недели, поскольку правительство надеется победить варианты вируса", - говорится в сообщении.
Кроме того, решили сократить сроки между введением первой и второй дозы вакцины.
Теперь люди старше 40 лет будут получать вторую дозу в течение восьми недель после первой дозы, а не 12, как было раньше.
Напомним, что в Великобритании уже вакцинировали половину взрослого населения страны. Также три четверти взрослых получили одну дозу вакцины.
Ранее сообщалось, что в Великобритании хотят быстрее снять карантинные ограничения. Однако такое решение может быть принято только после тщательной оценки всех данных о распространении вируса в стране.