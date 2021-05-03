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Великобритания отправит в Индию аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы

Автор: Наталья Скороход

Великобритания поможет Индии бороться с коронавирусом. В правительстве рассказали о дополнительной поддержке, которую должны отправить в Индию в ближайшее время.

Об этом сообщает Sky News.

Великобритания должна отправить в Индию еще 1000 аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом.

О о дополнительной поддержке рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Великобритания всегда будет рядом с Индией в трудную минуту", - отметил Джонсон.

Аппараты ИВЛ будут направлены в Индию из избыточных запасов Великобритании. Это дополнительная помощь стране, которая борется с коронавирусом.

На прошлой неделе в Великобритании заявили также, что в Индию будут отправлены 200 аппаратов ИВЛ, 495 кислородных концентратора и три блока генерации кислорода.

Напомним, Великобритания выходит из карантина. Там в июне отменят большую часть запретов.

Ранее сообщалось, что в Индии зарегистрировали рекордное число смертей от коронавируса.

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