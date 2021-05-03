Великобританія відправить до Індії апарати ШВЛ і кисневі концентратори

Великобританія повинна відправити до Індії ще 1000 апаратів ШВЛ для боротьби з коронавірусом.

Про додаткову підтримку розповів прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

"Великобританія завжди буде поруч з Індією в скрутну хвилину", - зазначив Джонсон.

Апарати ШВЛ будуть направлені до Індії з надлишкових запасів Великобританії. Це додаткова допомога країні, яка бореться з коронавірусом.

Минулого тижня у Великобританії заявили також, що в Індію будуть відправлені 200 апаратів ШВЛ, 495 кисневих концентраторів і три блоки генерації кисню.