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Великобританія відправить до Індії апарати ШВЛ і кисневі концентратори

Автор: Наталья Скороход

Великобританія допоможе Індії боротися з коронавірусом. В уряді розповіли про додаткову підтримку, яку мають відправити до Індії найближчим часом.

Про це повідомляє Sky News.

Великобританія повинна відправити до Індії ще 1000 апаратів ШВЛ для боротьби з коронавірусом.

Про додаткову підтримку розповів прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

"Великобританія завжди буде поруч з Індією в скрутну хвилину", - зазначив Джонсон.

Апарати ШВЛ будуть направлені до Індії з надлишкових запасів Великобританії. Це додаткова допомога країні, яка бореться з коронавірусом.

Минулого тижня у Великобританії заявили також, що в Індію будуть відправлені 200 апаратів ШВЛ, 495 кисневих концентраторів і три блоки генерації кисню.

Нагадаємо, Великобританія виходить з карантину. Там у червні скасують більшу частину заборон.

Раніше повідомлялося, що в Індії зареєстрували рекордну кількість смертей від коронавірусу.

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