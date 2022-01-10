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Великобритания призвала будущих мам пройти COVID-вакцинацию

Автор: Наталья Скороход

Правительство Великобритании призывает будущих матерей пройти курс вакцинации от коронавируса. Для этого запускают рекламную кампанию, которая расскажет о рисках в результате заболевания для детей и беременных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Правительство предупреждает, что большая часть женщин, поступивших в COVID-больницы в прошлом году, не были вакцинированы от коронавируса. Болезнь несет угрозу как будущим матерям, так и их будущим детям.

свидетельства беременных женщин, получивших вакцину.

Напомним, что в Греции бустерная доза стала обязательной после семи месяцев после второй дозы вакцины. Тех, кто ее не получит, будут считать невакцинированными и ограничат.

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КоронавирусВакцинация