Великобританія закликала майбутніх мам пройти COVID-вакцинацію

Уряд Великобританії закликає майбутніх матерів пройти курс вакцинації від коронавірусу. Для цього запускають рекламну кампанію, яка розповість про ризики в результаті захворювання для дітей і вагітних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Уряд попереджає, що більша частина жінок, які вступили в COVID-лікарні того року, не були вакциновані від коронавірусу. Хвороба несе загрозу як майбутнім матерям, так і їх майбутнім дітям.
свідоцтва вагітних жінок, які отримали вакцину.
Нагадаємо, що в Греції бустерна доза стала обов'язковою після семи місяців після другої дози вакцини. Тих, хто її не отримає, вважатимуть невакцинованими та обмежать.