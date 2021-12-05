Великобритания запускает пилотный проект по испытанию таблеток от коронавируса

Великобритания стала первой страной, одобрившей в прошлом месяце Молнупиравир, известный как Лагеврио для лечения коронавируса. Ожидается, что министр здравоохранения Саджид Джавид готовится объявить о начале национального пилотного проекта по испытанию препарата.

Препарат будут использовать для предотвращение серьезных заболеваний уязвимых пациентов с коронавирусом и при необходимости в стационарном лечении. Его смогут принимать те, у кого положительный результат теста на COVID и есть хотя бы один фактор риска развития тяжелых заболеваний, таких как ожирение, возраст старше 60 лет, диабет или сердечные заболевания.

Национальная служба здравоохранения (NHS)

Руководителям больниц и врачам общей практики уже сообщили, что служба здравоохранения создаст серию пунктов доставки лекарств от COVID, чтобы пациенты получили лекарство как можно быстрее.