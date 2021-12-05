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Великобританія запускає пілотний проект з випробування таблеток від коронавірусу

Автор: Наталья Скороход

Великобританія запускає пілотний проект на національному рівні з випробування таблеток від коронавірусу. Їх видаватимуть хворим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Великобританія стала першою країною, яка схвалила минулого місяця Молнупіравір, відомий як Лагевріо для лікування коронавірусу. Очікується, що міністр охорони здоров'я Саджид Джавід готується оголосити про початок національного пілотного проекту з випробування препарату.

Препарат використовуватимуть для запобігання серйозним захворюванням вразливих пацієнтів з коронавірусом і при необхідності в стаціонарному лікуванні. Його зможуть приймати ті, у кого позитивний результат тесту на COVID і є хоча б один фактор ризику розвитку важких захворювань, таких як ожиріння, вік старше 60 років, діабет або серцеві захворювання.

Національна служба охорони здоров'я (NHS)

Керівникам лікарень та лікарям загальної практики вже повідомили, що Служба охорони здоров'я створить серію пунктів доставки ліків від COVID, щоб пацієнти отримали ліки якомога швидше.

Нагадаємо, що США також використовуватимуть таблетки від коронавірусу. Країна домовилася з компанією Pfizer про постачання.

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Коронавірус