Венгрия введет обязательную ревакцинацию для медработников

По словам правительства, только вакцины могут обеспечить защиту от коронавируса, поскольку число случаев заболевания растет. Также власти советуют сделать ревакцинацию. Третью дозу вакцины можно будет сделать через четыре месяца после второй дозы.

Так, по состоянию на 18 ноября в Венгрии зарегистрировали 10 767 новых случаев заражения COVID-19. Также за последние сутки от коронавируса умер 131 человек.

Такие показатели являются самыми высокими с конца марта. Ежедневное количество новых инфекций приближается к пику в 11 265 случаев, достигнутому во время третьей волны пандемии.

В Венгрии практически не было ограничений, а уровень вакцинации ниже среднего по Европейскому Союзу. Потому власти ввели более строгие ограничения: запрет массовых мероприятий, а вход в рестораны, театры и кинотеатры должен осуществляться при наличии сертификата вакцинации от COVID.