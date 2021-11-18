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Угорщина запровадить обов'язкову ревакцинацію для медпрацівників

Автор: Іванна Шовкун

Угорщина введе бустерну дозу вакцини проти коронавірусу як обов'язкову для медичних працівників. Також з 20 листопада почне діяти правило обов'язкового носіння маски в більшості закритих приміщень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами уряду, тільки вакцини можуть забезпечити захист від коронавірусу, оскільки кількість випадків захворювання зростає. Також влада радить зробити ревакцинацію. Третю дозу вакцини можна зробити через чотири місяці після другої дози.

Так, станом на 18 листопада в Угорщині зареєстрували 10 767 нових випадків зараження COVID-19. Також за останню добу від коронавірусу померла 131 людина.

Такі показники є найвищими з кінця березня. Щоденна кількість нових інфекцій наближається до піку в 11 265 випадків, досягнутому під час третьої хвилі пандемії.

В Угорщині практично не було обмежень, а рівень вакцинації нижчий за середній у Європейському Союзі. Тому влада запровадила суворіші обмеження: заборона масових заходів, а вхід до ресторанів, театрів та кінотеатрів має здійснюватися за наявності сертифікату вакцинації від COVID.

Нагадаємо, у США вже цього тижня можуть дозволити бустерні дози вакцин від коронавірусу для всіх дорослих.

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