Уже весной. В Pfizer назвали срок появления вакцины от штамма "Омикрон"

"Pfize, добавив, что компания уже начала производство первых доз.

Бурла отметил, что эта вакцина будет эффективна не только от "Омикрона", но и от других штаммов коронавируса. Он не знает, каким именно образом будет правительства будут использовать данную вакцину, но Pfizer готова поставить препарат в случае необходимости.

В настоящее время исследования показывают, что вакцина