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Уже весной. В Pfizer назвали срок появления вакцины от штамма "Омикрон"

Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла анонсировал появление эффективной от штамма "Омикрон" вакцины. По его словам, она появится уже весной 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.

"Pfize, добавив, что компания уже начала производство первых доз.

Бурла отметил, что эта вакцина будет эффективна не только от "Омикрона", но и от других штаммов коронавируса. Он не знает, каким именно образом будет правительства будут использовать данную вакцину, но Pfizer готова поставить препарат в случае необходимости.

В настоящее время исследования показывают, что вакцина

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, какие вакцины дольше защищают от коронавируса.

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