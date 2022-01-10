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Вже навесні. У Pfizer назвали термін появи вакцини від штаму "Омікрон"

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла анонсував появу ефективної від штаму "Омікрон" вакцини. За його словами, вона з'явиться вже навесні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.

"Pfize, додавши, що компанія вже почала виробництво перших доз.

Бурла зазначив, що ця вакцина буде ефективна не лише від "Омікрону", але й від інших штамів коронавірусу. Він не знає, яким саме чином буде уряди будуть використовувати дану вакцину, але Pfizer готова поставити препарат у разі потреби.

Наразі дослідження свідчать про те, що вакцина

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, які вакцини довше захищають від коронавірусу.

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ОмикронКоронавірусВакцина від коронавірусу