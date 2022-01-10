Вже навесні. У Pfizer назвали термін появи вакцини від штаму "Омікрон"

Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла анонсував появу ефективної від штаму "Омікрон" вакцини. За його словами, вона з'явиться вже навесні 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.
"Pfize, додавши, що компанія вже почала виробництво перших доз.
Бурла зазначив, що ця вакцина буде ефективна не лише від "Омікрону", але й від інших штамів коронавірусу. Він не знає, яким саме чином буде уряди будуть використовувати дану вакцину, але Pfizer готова поставити препарат у разі потреби.
Наразі дослідження свідчать про те, що вакцина
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, які вакцини довше захищають від коронавірусу.